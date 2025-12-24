राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजधानी पटना के मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तेजी से पूरा करें। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र एवं छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीठापुर के इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वाविद्यालय, निफ्ट, चाणक्या ला यूनिवर्सिटी और मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं। यह पूरा क्षेत्र काफी अच्छा हो गया है। इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने से यह क्षेत्र और भी अच्छा दिखेगा। इससे पहले निरीक्षण के दौरान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डा.प्रतिमा एस. वर्मा ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 27 जुलाई 2022 को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके भवन निर्माण हेतु मीठापुर में पांच एकड़ भूमि आवंटित की गई। मुख्य भवन चार मंजिल का होगा। इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,11,732 वर्गफीट है। इसके भूतल पर डीन कार्यालय, रजिस्ट्रार का कार्यालय, कैफेटेरिया एवं अन्य कार्यालय, प्रथम तल पर कुलपति कार्यालय, मीटिंग हाल तथा मूल्यांकन केंद्र बनाया जा रहा है। द्वितीय तल पर कार्यालय कक्ष, मूल्यांकन केंद्र, भंडारगृह आदि तृतीय तल पर पांच अभिलेखागार एवं भंडारगृह तथा चतुर्थ तल पर मूल्यांकन केंद्र एवं दो बड़े बहुउद्देशीय हाल बनाया जा रहा है। साथ ही इस परिसर में एक अतिथि गृह का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आठ कमरे तथा चार सुइट रूम का निर्माण किया जाना है। यहां एक केयर टेकर आवास का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल एजुकेशन) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नये भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन का कुल क्षेत्रफल 27567 वर्गमीटर है। परियोजना के दो भाग हैं। प्रथम भाग मुख्य विश्वविद्यालय भवन, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,645 वर्ग मीटर है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक व शैक्षणिक भवन, परीक्षा कक्ष, औषधालय, बहुउद्देशीय मंच, प्रतीक्षालय कक्ष, सूचना केंद्र, नामांकन शाखा, कुलाधिपति कक्ष, प्रशिक्षण शाखा इत्यादि हैं।