राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को सीआइडी (कमजोर वर्ग) के इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकानों पर छापा मारा। माधव ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी मूल आय के अलावा 25.22 लाख की काली कमाई भी की है। जो इनकी वैध आय से करीब 47 प्रतिशत ज्यादा है। 2009 बैच के माधव ठाकुर पटना सीआइडी में हैं तैनात छापामारी के दौरान इंस्पेक्टर के ठिकानों से जमीन के छह प्लाट के दस्तावेज, 12 बैंकों की पासबुक के अलावा विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं।



निगरानी से मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से रघुनाथपुर थाना साहेबपुर कमाल जिला बेगूसराय के रहने वाले माधव ठाकुर वर्ष 2009 में दारोगा के रूप में बहाल हुए थे।

पटना के साथ बेगूसराय स्थित आवास पर हुए छापे जो वर्तमान में सीआइडी कमजोर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। इन पर पूर्व से जांच चल रही थी। जांच में अहम सुराग मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इसके खिलाफ 26 नवंबर को ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया।



छापामारी के लिए कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद निगरानी की दो अलग-अलग टीमों ने इनके बेगूसराय स्थित आवास और पटना में आवास एवं कार्यालय में एक साथ छापा मारा।

समाचार लिखे जाने तक इंस्पेक्टर के ठिकानों से जमीन की छह डीड, 12 बैंक खातों के साथ विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बरामद दस्तावेजों की जांच निगरानी की टीम कर रही है। इसके बाद इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।