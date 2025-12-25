Marry Christmas: क्रिसमस की खुशियों में डूबा पटना, चर्च सजे-संवरे; प्रार्थना और रोशनी से जगमगाया शहर

जागरण टीम, पटना। ईसा मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर राजधानी पटना पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गई है। शहर के सभी प्रमुख चर्चों को आकर्षक लाइटों, फूलों, सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है। चर्च परिसरों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। जैसे-जैसे 25 दिसंबर नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे पटना में उत्साह और उमंग का माहौल और गहराता जा रहा है।

पटना के कुर्जी चर्च, पटना साहिब स्थित सेंट मैरी चर्च, बोरिंग रोड का सेंट जोसेफ चर्च, खजांची रोड स्थित सेंट स्टीफेंस चर्च सहित अन्य चर्चों में विशेष सजावट की गई है। रंग-बिरंगी लाइटों से सजे चर्च रात के समय बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं। चर्च के भीतर यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी झांकियां लगाई गई हैं, जहां मरियम, जोसेफ और बाल यीशु की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

क्रिसमस को लेकर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर की रात ‘मिडनाइट मास’ को लेकर सबसे अधिक उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु चर्च पहुंचकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाएंगे। 25 दिसंबर की सुबह भी विशेष सामूहिक प्रार्थनाएं होंगी, जिसमें शांति, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया जाएगा।

पादरी की हवेली स्थित महा गिरजाघर में चरणी देखने पहुंचे ईसाई समुदाय के लोग चर्च प्रबंधन समितियों ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारी की है। चर्च परिसरों में स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कई चर्चों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है।

क्रिसमस को लेकर शहर के बाजारों में भी रौनक लौट आई है। डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड, फ्रेजर रोड और कुर्जी इलाके में सैंटा कैप, क्रिसमस ट्री, सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम और केक की जमकर खरीदारी हो रही है। बेकरी दुकानों पर विशेष क्रिसमस केक और कुकीज की खुशबू लोगों को आकर्षित कर रही है। बच्चे खास तौर पर सैंटा क्लॉज की ड्रेस और रंग-बिरंगे गुब्बारों को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।

ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि क्रिसमस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देता है। चर्चों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्य सामग्री और उपहार बांटे जाएंगे।