Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सस्पेंस खत्म! अगले 6 दिनों के भीतर बिहार में नई सरकार लेगी शपथ; चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद, सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चिराग पासवान ने बताया कि लगातार सरकार गठन को लेकर बात चल रही है। एनडीए ने 202 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जिसमें भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    चिराग ने सरकार बनाने को लेकर दिया बयान। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद एनडीए बिहार में अगली सरकार बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने पुष्टि की है कि 22 नवंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह जल्द ही हो जाएगा। इसकी चर्चा चल रही है। सरकार के खाके पर स्पष्टता आ जाएगी।

    मुझे लगता है कि आज रात तक मैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करूंगा और आज या कल तक यह खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है। इस पर काम किया जा रहा है।

    उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की एनडीए सरकार 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाले वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल से पहले नए प्रशासन के विवरण पर काम कर रहे हैं।

    एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे आगे रही, उसके बाद जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

    अन्य सहयोगी दलों ने भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया है। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीतीं।

    इसके विपरीत, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिलीं। राजद ने 25, कांग्रेस ने 6, भाकपा (माले) (एल) ने 2, भारतीय समावेशी पार्टी ने 1 और माकपा ने 1 सीट जीती।

    इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। वहीं, एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल कीं और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती।

    यह भी पढ़ें- लालू परिवार में कलह: रोहिणी की नाराजगी के बाद बेटियों ने छोड़ा पटना