'हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा', चाचा पशुपति को चिराग की दो टूक; बोले- NDA में वो हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता

मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने भाजपा के साथ लोजपा (रामविलास) के गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। हालांकि हाजीपुर सीट पर चाचा-भतीजे के बीच पेंच अभी भी फंसा है। पशुपति पारस के साथ गठबंधन में शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में कौन है या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।

चाचा पशुपति पारस को चिराग की दो टूक, LJP (R) का प्रत्याशी ही लड़ेगा हाजीपुर सीट से चुनाव

Your browser does not support the audio element.

पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच एनडीए खेमे में भी खलबली मची है। सोमवार को लोजपा (रामविलास) पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए का हिस्सा है। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने भाजपा के साथ लोजपा (रामविलास) के गठबंधन की औपचारिक घोषणा करते हुआ कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं, चाचा पशुपति पारस के साथ गठबंधन में शामिल होने पर चिराग ने कहा कि एनडीए में कौन है या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाजीपुर सीट पर चिराग के दावे के बाद हाजीपुर सीट पर चाचा-भतीजे के बीच पेंच फंस गया है। उधर, हाजीपुर सांसद पशुपति पारस अपने भाई रामविलास की पारंपरिक हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस का साफ कहना है कि रामविलास पासवान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाकर वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करने का उत्तराधिकार सौंप दिया था।

Edited By: Aditi Choudhary