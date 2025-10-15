Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: राजनीति में चिराग के भांजे की एंट्री, गरखा सीट पर सीमांत मृणाल को उतारा

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का दबदबा बरकरार है। चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को गरखा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी महासचिव अब्दुल खालिक ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें गोविंदगंज से राजू तिवारी और अन्य कई व्यवसायी शामिल हैं। सीमांत, रामविलास पासवान के दामाद के पुत्र हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीमांत मृणाल और चिराग पासवान।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पहले से बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का दबदबा है।अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को भी चुनावी राजनीति में लांच किया। उसे गरखा (अनुसूचित जाति) से उम्मीदवार बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीमांत रामविलास पासवान के दामाद और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनजय मृणाल का पुत्र है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने बुधवार को शाम में 14 उम्मीदवारों के नाम और उनके विधानसभा क्षेत्र की सूची को जारी किया।

    इसके मुताबिक, गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, दरौली (अनुसूचित जाति सुरक्षित) से विष्णु देव पासवान, गरखा (अनुसूचित जाति) से सीमांत मृणाल को उम्मीदवार बनाया गया है।

    वहीं, साहेबपुर कमाल से सुरेन्द्र कुमार, बखरी (अनुसूचित जाति) से संजय कुमार, परबत्ता से बाबुलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी को उम्मीदवार बनाया है।

    मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार कई तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज सीट से उम्मीदवार
    बनाया गया है।

    WhatsApp Image 2025-10-15 at 6.10.48 PM (1)

    यह भी पढ़ें- BJP Candidate List 2025: बीजेपी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, मैथिली ठाकुर को मिला टिकट