Bihar Politics: राजनीति में चिराग के भांजे की एंट्री, गरखा सीट पर सीमांत मृणाल को उतारा

राज्य ब्यूरो, पटना। पहले से बिहार की राजनीति में पासवान परिवार का दबदबा है।अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को भी चुनावी राजनीति में लांच किया। उसे गरखा (अनुसूचित जाति) से उम्मीदवार बनाया है।

सीमांत रामविलास पासवान के दामाद और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनजय मृणाल का पुत्र है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने बुधवार को शाम में 14 उम्मीदवारों के नाम और उनके विधानसभा क्षेत्र की सूची को जारी किया।