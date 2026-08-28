'खरगे मंदिर जाते हैं तो गंगाजल से धोया जाता है...', आरक्षण पर चिराग पासवान की दो टूक

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने आरक्षण की समीक्षा या उसमें बदलाव की बात करने वालों को सामाजिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने की नसीहत दी।

चिराग ने कहा कि देश में आज भी सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में आरक्षण की जरूरत और उसके महत्व पर सवाल उठाना उचित नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर चिराग पासवान को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने बहनों को सशक्त और समृद्ध बनाने की बात कही।

इसी क्रम में स्थानीय मीडिया से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग ने मुखर होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में आज भी सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में आरक्षण की जरूरत और उसके महत्व पर सवाल उठाना उचित नहीं है। चिराग ने किया खरगे का जिक्र उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव के मामले आज भी हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यदि किसी मंदिर जाते हैं तो उस जगह को गंगाजल से धोया जाता है।