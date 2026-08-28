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'खरगे मंदिर जाते हैं तो गंगाजल से धोया जाता है...', आरक्षण पर चिराग पासवान की दो टूक

By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:10 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा या बदलाव का विरोध करते हुए सामाजिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने की नसीहत दी है।

'खरगे मंदिर जाते हैं तो गंगाजल से धोया जाता है...', आरक्षण पर चिराग पासवान की दो टूक

'खरगे मंदिर जाते हैं तो गंगाजल से धोया जाता है...', आरक्षण पर चिराग पासवान की दो टूक

HighLights

  1. चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा का किया विरोध।

  2. सामाजिक भेदभाव के कारण आरक्षण को बताया आवश्यक।

  3. आरक्षण में किसी भी छेड़छाड़ को नहीं करेंगे बर्दाश्त।

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने आरक्षण की समीक्षा या उसमें बदलाव की बात करने वालों को सामाजिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने की नसीहत दी।

चिराग ने कहा कि देश में आज भी सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में आरक्षण की जरूरत और उसके महत्व पर सवाल उठाना उचित नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर चिराग पासवान को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने बहनों को सशक्त और समृद्ध बनाने की बात कही।

इसी क्रम में स्थानीय मीडिया से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग ने मुखर होकर अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में आज भी सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में आरक्षण की जरूरत और उसके महत्व पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

चिराग ने किया खरगे का जिक्र

उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव के मामले आज भी हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यदि किसी मंदिर जाते हैं तो उस जगह को गंगाजल से धोया जाता है।

चिराग ने कहा कि जब तक समाज में ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी, तब तक आरक्षण सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम रहेगा।

उन्होंने आरक्षण को केवल राजनीतिक मुद्दा मानने से इनकार किया और कहा कि यह सामाजिक न्याय और बराबरी के अधिकार से जुड़ा विषय है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग कभी आरक्षण के समर्थन में आवाज उठाते थे, वही अब इसके खत्म होने या इसमें बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं। चिराग ने स्पष्ट किया कि आरक्षण के अधिकार को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।

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