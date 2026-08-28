'IAS-IPS में डोम, मुसहर और मेहतर कितने?', मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मांगा वंचित जातियों का हिसाब

राज्य ब्यूरो, पटना। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन (Santosh Suman) ने शुक्रवार को एक बार फिर आरक्षण की समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि आरक्षण पर सवाल उठाना उसका विरोध नहीं है। यह सवाल सामाजिक न्याय की मांग है कि जिसके लिए आरक्षण बना था, उसे उसका लाभ वास्तव में कितना मिला?

उन्होंने कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति के भीतर कई ऐसे समुदाय आज भी हैं, जो शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व के मामले में बेहद पीछे हैं। बकौल संतोष सुमन बांतर, बौरी, भुइयां/मुसहर/मांझी/रजवार, भोक्ता, चौपाल, डाबगर, डोम, घासी, हलालखोर, हरि/मेहतर/भंगी, कनजार, कुररियार, लालबेगी, नट, पान/सवासी, तुरी सहित अन्य समुदायों का सरकार समुदायवार आंकड़ा सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि इनमें से प्रत्येक समुदाय के कितने लोग आईएएस-आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सचिव, जिलाधिकारी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचे हैं? सरकारी नौकरियों में इनकी वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है? उच्च शिक्षा में कितने विद्यार्थी पहुंचे? कितने परिवार आरक्षण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से ऊपर उठे और कितने अभी भी उसी पिछड़ेपन में जी रहे हैं?