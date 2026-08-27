'आरक्षण बचाना है तो...', SC-ST रिजर्वेशन की समीक्षा पर मुखर हुए मांझी के बेटे; उप-वर्गीकरण की मांग
डॉ. संतोष कुमार सुमन ने आरक्षण की समीक्षा और एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया ...और पढ़ें
HighLights
संतोष सुमन ने आरक्षण समीक्षा और उप-वर्गीकरण का किया समर्थन।
समीक्षा का लक्ष्य वंचितों को उनका हक दिलाना है।
दलित समाज में समुदायवार अध्ययन की सरकार को सलाह।
राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे एवं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन (Santosh Kumar Suman) ने आरक्षण की समीक्षा और एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है।
उन्होंने गुरुवार को कहा कि आरक्षण की समीक्षा की बात को आरक्षण समाप्त करने की मांग के रूप में देखना पूरी तरह गलत है। समीक्षा का उद्देश्य किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि जिसको अब तक उसका हक नहीं मिला, उसे उसका हक दिलाना है।
आरक्षण का लाभ किन वर्गों को कितना मिला?
उन्होंने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बाद यह सवाल पूछना बिल्कुल जायज है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को कितना मिला और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े कौन-से समुदाय आज भी अपेक्षित हिस्सेदारी से वंचित हैं।
सरकार को नसीहत
उन्होंने कहा कि दलित समाज एकरूप सामाजिक समूह नहीं है। इसके भीतर भी विभिन्न समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अलग-अलग है, इसलिए सरकार को समुदायवार आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन कराना चाहिए कि आरक्षण का लाभ किसे कितना मिला, सरकारी नौकरियों और उच्च पदों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है तथा कौन-से समुदाय आज भी सबसे पीछे हैं।
'आरक्षण बचाना है तो...'
उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण बचाना है तो उसकी पहुंच भी न्यायपूर्ण बनानी होगी। जब सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए अन्य वर्गों के भीतर भी वर्गीकरण की व्यवस्था की जा सकती है, तो दलित समाज के भीतर आरक्षण के लाभ का समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण की चर्चा से आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
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