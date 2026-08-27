'आरक्षण बचाना है तो...', SC-ST रिजर्वेशन की समीक्षा पर मुखर हुए मांझी के बेटे; उप-वर्गीकरण की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे एवं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन (Santosh Kumar Suman) ने आरक्षण की समीक्षा और एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है।

उन्होंने गुरुवार को कहा कि आरक्षण की समीक्षा की बात को आरक्षण समाप्त करने की मांग के रूप में देखना पूरी तरह गलत है। समीक्षा का उद्देश्य किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि जिसको अब तक उसका हक नहीं मिला, उसे उसका हक दिलाना है।