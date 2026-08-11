संविदा में 81% तो नियमित भर्ती में भी 76% प्रोफेसर होंगे बिहार के मूल निवासी, फर्जी डिग्री वालों पर गिरेगी गाज

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त 81 प्रतिशत सहायक प्राध्यापक बिहार के निवासी हैं, जबकि भविष्य में नियमित नियुक्ति में कम से कम 76 प्रतिशत सहायक प्राध्यापक बिहार के मूल निवासी ही होंगे।

बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से बीते जुलाई में संविदा पर 2451 प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से 1980 सहायक प्राध्यापक बिहार के निवासी हैं, जो कुल चयनित अभ्यर्थियाें की संख्या का 80.78 प्रतिशत है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी के मुताबिक साक्षात्कार के लिए चयनित कुल 6939 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

बिहार में लागू आरक्षण नीति के प्रविधानों के अनुसार, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

इन आरक्षित सीटों का लाभ केवल बिहार के निवासी अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होता है। शेष 40 प्रतिशत अनारक्षित रिक्तियों में भी विभिन्न श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान है।

इनमें महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत, दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत तथा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। इन प्रविधानों का लाभ भी केवल बिहार के पात्र अभ्यर्थियों को हीं मिलता है।

इस तरह वर्तमान आरक्षण प्रविधानों के अनुसार नियमित चयन की प्रक्रिया में भी कम-से-कम 76 प्रतिशत अभ्यर्थी बिहार के निवासी ही होंगे।

उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जानकारी किसी भी समय सामने आती है,तो उनकी नियुक्ति तत्काल रद कर दी जाएगी।