छठ महापर्व पर हृदय रोगियों के लिए IGIC में 10 बेड रिजर्व, 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर और नर्स 

जागरण संवाददाता, पटना। लोकआस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी के अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आइजीआइसी) ने छठ पर्व के दौरान हृदय रोगियों के लिए 10 बेड सुरक्षित रहेंगे।

संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने शनिवार को अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्डियोलाजी विभाग में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं में उपवास और थकान के कारण हृदय संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मरीजों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 घंटे डॉक्टर और नर्स रहेंगे ड्यूटी पर संस्थान प्रशासन ने बताया कि डाक्टरों और नर्सों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार तय की गई है। छठ के दौरान 24 घंटे के लिए इमरजेंसी और कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू) को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस और इमरजेंसी सपोर्ट टीम तुरंत सक्रिय की जाएगी।