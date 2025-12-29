राजगीर–वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का टर्मिनल बदला; अब कहां से चलेगी? यहां पढ़ें डिटेल

जागरण संवाददता, पटना। Indian Railway: रेलवे ने राजगीर और वाराणसी के बीच चलने वाली 14223/14224 राजगीर–वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के टर्मिनल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

यह बदलाव 8 मार्च, 2026 से लागू होगा। इसके तहत अब यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन के स्थान पर बनारस स्टेशन से संचालित की जाएगी और नए ट्रेन नंबर के साथ चलेगी।

रेलवे के अनुसार, 8 मार्च, 2026 से गाड़ी संख्या 14224 वाराणसी–राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस परिवर्तित होकर गाड़ी संख्या 15138 बनारस–राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के रूप में चलेगी।

यह ट्रेन बनारस स्टेशन से रात 8:15 बजे प्रस्थान कर पूर्व निर्धारित समय एवं स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6:00 बजे राजगीर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 14223 राजगीर–वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 9 मार्च, 2026 से परिवर्तित गाड़ी संख्या 15137 राजगीर–बनारस बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी।

यह ट्रेन राजगीर से रात 9:35 बजे रवाना होकर निर्धारित ठहरावों के साथ अगले दिन सुबह 7:15 बजे बनारस पहुंचेगी।

पुनदाग स्टेशन पर दो जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, 6 जनवरी तक लागू

आनंद मार्ग धर्म महा सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के बोकारो स्टील सिटी और मुरी रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित पुनदाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें