Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSSC द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा में दोगुनी हुईं रिक्तियां, अब 24492 पदों पर होगी सरकारी भर्ती

    By Akshay Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    बीएसएससी ने द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा में रिक्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है, अब कुल 24,492 पदों पर नियुक्ति होगी। पहले 13 हजार से बढ़ाकर 23,175 सीट ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSSC द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा में दोगुनी हुईं रिक्तियां

    जागरण संवाददाता, पटना। बीएसएससी (Bihar Staff Selection Commission) ने द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा में रिक्तियों की संख्या दोगुनी की है। इसमें 1,317 रिक्तियों को जोड़ा गया है। अब कुल 24,492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

    पहले सीटों की संख्या 13 हजार से बढ़ाकर 23,175 कर दी गई थी। तब 10 हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई थीं। अब तक द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है। आयोग ने लगभग नौ सालों के बाद द्वितीय इंटरस्तरीय भर्ती के लिए 2023 में रिक्तियां जारी की थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली इंटरस्तरीय परीक्षा का विज्ञापन 2014 में निकाला गया था और उसका फाइनल परिणाम पूरा होने में सात साल लगे थे। दूसरी इंटरस्तरीय भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2023 के नवंबर तक चली थी।

    इधर, आयोग ने द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए कहा कि अभ्यर्थी 13 जनवरी तक वेबसाइट पर शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा फार्म 15 जनवरी तक भरा जा सकता है।

    पूर्व में जारी रिक्तियों के अनुसार, 26 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। यह बिहार की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होगी। अनुमान है कि दोबारा अवसर मिलने के बाद आवेदनों की संख्या 40 लाख के पार होगी। आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा कई पालियों में आयोजित हो सकती है।

    अगर ऐसा होता है, तो परिणाम नार्मलाइज्ड पद्धति से जारी किए जाने की संभावना है। रिक्तियों के पांच गुना उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में पास माना जाएगा और ये उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।

    इंटर लेवल प्रारंभिक परीक्षा पासिंग मार्क्स- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी, एमबीसी के लिए 34 फीसदी, एससी एसटी के लिए 32 फीसदी हैं।