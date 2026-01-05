राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) होली से पहले 149 नई डीलक्स बसों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इनमें 75 एयर कंडीशन (एसी) डीलक्स बसें और 74 नान-एसी डीलक्स बसें शामिल हैं। एसी बसों का परिचालन मुख्य रूप से अंतरराज्यीय मार्गों पर होगा, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे नौ राज्य शामिल हैं। इससे रोजाना हजारों यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। विशेषकर त्योहारों के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत पहुंचेगी। राज्य के अंदर भी एसी बसें चलाने की योजना है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग को निर्देश दिया कि घाटे वाली रूटों को चिह्नित कर वहां बसों का परिचालन बंद किया जाए। इन रूटों की बसों और नई 149 बसों को जोड़ते हुए बस परिचालन के लिए रूट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बसों के आगमन के पहले ही रूट अधिसूचित कर लिया जाए, ताकि नई बसों का अविलंब परिचालन शुरू हो सके।

उन्होंने अंतरराज्यीय बसों की समीक्षा में कुछ समस्याओं को जाना जिनके निष्पादन के लिए सात और आठ जनवरी को दिल्ली में संबंधित राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

दिल्ली, पंजाब, बंगाल के लिए चलेंगी बसें वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 10 वर्ष पुराने रूट परमिट नवीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दिल्ली के लिए नए रूटों की सूची अंतिम चरण में है। इसके बाद हरियाणा से रूट क्लीयरेंस लिया जाएगा।

इसी तरह पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के मार्गों पर बस परिचालन के लिए संबंधित राज्यों के बीच पारस्परिक प्रारूप समझौता (MOU) साइन किया जा चुका है। अन्य राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना से बस परिचालन पर कोई जवाब विभाग को प्राप्त नहीं हो सका है।

सालाना लगभग तीन करोड़ यात्री कर कर रहे सफर निगम के बेड़े में वर्तमान में कुल 884 बसें हैं, जिनमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम की बसों से करीब दो करोड़ 60 लाख यात्रियों ने सफर किया।