सरकारी नौकरी देने के लिए बीपीएसएससी ने मांगे आवेदन, 37 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने अधिनायक लिपिक के 64 पदों पर आवेदन मांगे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्ण की जाएगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन दो जनवरी से शुरू हो गया है। अंतिम तिथि दो फरवरी है।

अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट www.bpssc.bihar.gov.in/ पर जाकर होमगार्ड टैब पर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी कोटि के अभ्यर्थियों की एक अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम सामान्य कोटि के पुरुषों की 37 वर्ष होनी चाहिए।

सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, महिला एवं मंगलामुखियों के लिए 40 वर्ष आयु सीमा दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष, महिला के लिए 42 वर्ष होगी। 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दो घंटे की अवधि दी जाएगी। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसी तरह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।