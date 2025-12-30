बिहार में बड़ी परीक्षा स्थगित: BPSC ने AEDO परीक्षा की तारीखों में किया बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

डिजिटल न्यूज, पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Assistant Economic Development Officer (AEDO) परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने जनवरी में होने वाली AEDO लिखित परीक्षा की तय तारीखों में बदलाव करते हुए 10 से 16 जनवरी के बीच होने वाली अधिकांश परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। हालांकि, 14 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही आयोजित की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

BPSC की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पहले AEDO की लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग तिथियों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवार काफी समय से तैयारी में जुटे हुए थे और एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारी पूरी कर चुके थे। लेकिन अब आयोग के इस फैसले से अभ्यर्थियों को नई रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी को होने वाली AEDO परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। यानी इन तारीखों पर अब परीक्षा आयोजित नहीं होगी। वहीं, 14 जनवरी को निर्धारित परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, जिससे इस दिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

BPSC ने यह निर्णय कुछ अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों की वजह से लिया है। हालांकि आयोग ने इन कारणों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से उम्मीदवारों के हित और परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस फैसले को लेकर किसी तरह की घबराहट या भ्रम में न आएं।

फिलहाल स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथि घोषित नहीं की गई है। BPSC ने कहा है कि जल्द ही नई परीक्षा तिथियों को लेकर विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जैसे ही नई तारीखें तय होंगी, उससे संबंधित नोटिस सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

आयोग ने उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से फैलने वाली सूचनाओं से दूर रहें और केवल BPSC की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन को ही सही मानें। साथ ही, आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा स्थगित होने का मतलब तैयारी रोकना नहीं है।

BPSC ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार जारी रखें, ताकि नई तिथि घोषित होने पर उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। लंबे समय से AEDO परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह समय अपने रिवीजन और कमजोर विषयों को मजबूत करने का बेहतर अवसर भी हो सकता है।