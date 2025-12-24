राज्य ब्यूरो, पटना। Nitin Nabin leaves for Delhi: अपने गृह प्रदेश (बिहार) का दो दिवसीय दौरा कर नितिन नवीन बुधवार शाम दिल्ली प्रस्थान कर गए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद बिहार का यह उनका पहला दौरा रहा मंगलवार रोड-शो, अभिनंदन समारोह और पार्टी के जन-प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक में गुजरा। दूसरे दिन बुधवार पूर्वाह्न से दोपहर तक उन्होंने मंदिरों की परिक्रमा की और सिखों के दशमेश गुरु गोविंद सिंहजी महाराज की जन्मस्थली पटना साहिब में मत्था टेका। राष्ट्र-राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की और अपराह्न में अपने विधानसभा क्षेत्र (बांकीपुर) के बीएलए-2 और मंडल कोर कमेटी के साथ बैठकें कर केरल से कश्मीर तक भाजपा को भगवामय कर देने का संकल्प दोहराया। संसद और विधानसभाओं के बाद अब पंचायत व नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत की रणनीति पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।



बुधवार को नितिन ने सबसे पहले पटना में बांसघाट स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। उसके बाद गोलघर के पास अखंडवासिनी मंदिर और लोदीपुर में दुर्गा मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन कर माता का आशीष लिए।

दोपहर में वे तख्त श्रीहरिमंदिरजी पटना साहिब में मत्था टेके। दरबार साहिब में दशमेश गुरु से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों और प्रदर्शित वस्तुओं का भाव-विभोर होकर अवलोकन किया। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। उनके साथ भाजपा के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी दरबार साहिब में हाजिरी लगाई।

नितिन का यह दौरा धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था को परिपूर्ण करने के साथ संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के उद्देश्य वाला रहा है। अब नए वर्ष में उनके बिहार आगमन की संभावना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी लक्ष्‍य विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड सफलता के लिए नितिन ने बीएलए-2 और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि भाजपा का लक्ष्य मात्र चुनावी विजय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी है।

बांकीपुर के बीएलए-2 और मंडल कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि यह जीत बीएलए-2 के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिफल है, जो मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान से चुनाव परिणाम तक दृढ़ता के साथ डटे रहे।