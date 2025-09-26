BJP सांसद ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को वोट के लिए 'घड़ियाली आंसू' कहा

भाजपा सांसद डॉ. भीम सिंह ने कांग्रेस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया और उसके न्याय संकल्प पत्र को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों का विरोध किया और उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया। उन्होंने भाजपा समर्थित सरकारों द्वारा दिए गए आरक्षण और मोदी सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न देने का उल्लेख किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा नेता व सांसद डॉ. भीम सिंह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताते हुए उसके द्वारा जारी अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को वोट के लिए घड़ियाली आंसू करार दिया है। एम्स दिल्ली से जारी बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव पिछड़ों -अति पिछड़ों की विरोधी रही है। इस बात के सैकड़ों उदाहरण हैं कि उसने कभी भी इन वर्गों का भला नहीं चाहा और ओबीसी आरक्षण का सदैव विरोध किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी ही है, जिसने कालेलकर आयोग, मुंगेरीलाल आयोग एवं मंडल आयोग की अनुशंसाओं को कूड़ेदान में डाले रखा। विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर को पर्याप्त संख्या होने के बावजूद नेता विरोधी दल के पद से हटाए रखा।

गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया अति पिछड़ों को आरक्षण डॉ. सिंह ने कहा कि पिछड़ों एवं अति पिछड़ों को आरक्षण तब मिला, जब बिहार में या केंद्र में भाजपा समर्थित गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में रही। बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण जनसंघ समर्थित कर्पूरी की सरकार ने दिया।