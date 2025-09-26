Language
    BJP सांसद ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को वोट के लिए 'घड़ियाली आंसू' कहा

    By Raman Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:06 AM (IST)

    भाजपा सांसद डॉ. भीम सिंह ने कांग्रेस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया और उसके न्याय संकल्प पत्र को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों का विरोध किया और उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया। उन्होंने भाजपा समर्थित सरकारों द्वारा दिए गए आरक्षण और मोदी सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न देने का उल्लेख किया।

    अतिपिछड़ों के प्रति घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस : डॉ. भीम सिंह

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा नेता व सांसद डॉ. भीम सिंह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताते हुए उसके द्वारा जारी अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को वोट के लिए घड़ियाली आंसू करार दिया है।

    एम्स दिल्ली से जारी बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव पिछड़ों -अति पिछड़ों की विरोधी रही है। इस बात के सैकड़ों उदाहरण हैं कि उसने कभी भी इन वर्गों का भला नहीं चाहा और ओबीसी आरक्षण का सदैव विरोध किया।

    उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी ही है, जिसने कालेलकर आयोग, मुंगेरीलाल आयोग एवं मंडल आयोग की अनुशंसाओं को कूड़ेदान में डाले रखा। विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर को पर्याप्त संख्या होने के बावजूद नेता विरोधी दल के पद से हटाए रखा।

    गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया अति पिछड़ों को आरक्षण

    डॉ. सिंह ने कहा कि पिछड़ों एवं अति पिछड़ों को आरक्षण तब मिला, जब बिहार में या केंद्र में भाजपा समर्थित गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में रही। बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण जनसंघ समर्थित कर्पूरी की सरकार ने दिया।

    उन्होंने कहा केंद्र की नौकरियों में आरक्षण भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ने दिया। बिहार में पंचायतों तथा नगर निकायों में आरक्षण भाजपा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार ने दिया।

    इसके साथ ही उन्होंने कहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा एवं कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कांग्रेस की उपलब्धियां शून्य हैं। बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियां कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है।