RJD सांसद को बक्सर के भाजपा विधायक की चेतावनी; जल्द खोलेंगे पोल, तेजस्वी यादव पर भी पूर्व IPS का तंज
भाजपा विधायक आनंद मिश्रा ने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बक्सर सदर अस्पताल में कथित दवा घोटाले पर तीखा पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा कि एफआईआर प्रक्रिय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, बक्सर। RJD सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर भाजपा विधायक पूर्व आइपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने तीखा पलटवार किया है। मामला बक्सर सदर अस्पताल में कथित दवा घोटाले में अबतक एफआइआर नहीं होने का है।
सांसद ने इस मामले में मिलीभगत की आशंका जताई थी। इस बार भाजपा विधायक ने कहा कि शासन-प्रशासन कैसे चलता है, ये मुझे नहीं सिखाएं।
विधायक ने कहा कि एक अधिकारी के नेता बनने और एक नेतागिरी करने वाले में बहुत फर्क होता है। एफआइआर एक प्रक्रिया के तहत होती है। कोई नेता केर्स दर्ज नहीं कराता। विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते हैं।
यह बात सांसद को पता ही नहीं है। दरअसल ये लोग कभी काम किए ही नहीं हैं। केवल बकैती कर नेतागिरी चमकाएं हैं। अब हमें समझाने चले हैं।
कमीशनखोरी में शामिल लोगों का करेंगे पर्दाफाश
आनंद मिश्रा ने कहा कि कुछ दिन इंतजार करिए, कमीशनखोरी में शामिल लोगों का भेद खोलेंगे। थोड़ा सा ही अटैक किए हैं वे सब बिलबिला रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग बिलबिलाते नजर आएंगे। जनता के सामने ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे।
बता दें कि विधायक ने बीते दिनों सदर अस्पताल के औषधि केंद्र में गड़बड़ी पकड़ी थी। कम दवा देकर अधिक की एंट्री पकड़ने पर उन्होंने ऑपरेटर पर कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। सुधाकर सिंह ने इसको लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
रील वाले बयान पर भी आनंद मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भी तो उन्हीं के कारण हुए। हमारे जेनरेशन के लड़कों को उनकी सरकार के कारण ही प्रवासी होना पड़ा।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की तरह नाच तो नहीं रहे हैं। रील भी तो कंटेंट से बनताहै। कुछ काम करेंगे तब ही न रील बनाएंगे। रील बनाना क्रिएटिविटी है।
जेन जी या अल्फा जेनरेशन रील बनाकर अपने को व्यक्त करता है। ऐसा कहकर पूरी युवा पीढ़ी को वे गंदा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लोग भी तो रील बना रहे हैं। उनसे नहीं हो पा रहा है, तो तंज न कसें। काम सत्ता पक्ष करता है क्रेडिट विपक्ष ले रहा है।
