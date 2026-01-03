Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस में कलह, कई नेता...', बीजेपी नेता के दावे से सियासी पारा हाई

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने दावा किया है कि कांग्रेस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंतरिक कलह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस विधायक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। यह कलह सिर्फ बिहार में नहीं, अपितु कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिख रहा है।

    बिहार में कांग्रेस के विधायक सिर्फ मौके की तलाश में हैं, सारे विधायक कभी भी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यहीं नहीं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर हैं और वे जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कहने के मूड में हैं।

    कांग्रेस में बगावत की स्थिति सिर्फ बिहार में नहीं है। दक्षिण राज्यों में भी कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई में चल रहा आंतरिक कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है।

    मिश्र ने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी को लेकर चल रही धींगामुश्ती जग जाहिर है।

    सबका सम्मान-जीवन आसान निश्चय वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशील सोच का प्रमाण : जदयू

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि सुशासन के अपने संकल्प के अनुरूप राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधायुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सबका सम्मान-जीवन आसान निश्चय वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशील सोच का प्रमाण है।

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में होने वाली परेशानियों को कम करना है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर उनके घर पर ही पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर एवं ईसीजी जांच, फिजियोथेरेपी जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों में समुचित चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी।

    नीतीश कुमार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु और क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसे चिह्नित किए जाने के लिए भी सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जिन्हें आवश्यक समझे जाने पर अमल में लाया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका सीधा लाभ राज्य की उस आबादी को मिलेगा, जिन्हें संसाधनों के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।