    'मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो BJP को महंगा पड़ेगा', भाजपा नेता राजन तिवारी के बयान से सियासी हलचल तेज

    By Agency News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    भाजपा नेता राजन तिवारी के एक बयान से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है, तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और अब सभी की निगाहें भाजपा के अगले कदम पर टिकी हैं।

    भाजपा नेता राजन तिवारी। (जागरण)

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी के बराबर सीटों मिली है। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी।

    सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें और जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं।

    वहीं, सीट बंटवारे के बाद भाजपा नेता राजन तिवारी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के जरिए लड़ूंगा।

    उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में सब साफ हो जाएगा। मैं पूरी ईमानदारी से बीजेपी में रहा हूं और पार्टी के लिए काम कर रहा हूं।

    अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो यह उनके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो विचार करेंगे।

    सीट शेयरिंग के सवाल पर जवाब देते हुए राजन तिवारी ने कहा कि सीट शेयरिंग से सब खुश हैं। हम मजबूती के साथ इस बार चुनाव लडे़गे।

