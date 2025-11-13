Bihar Politics: 'भाजपा ने अब तक नहीं लगाई टाइगर के नाम पर मुहर', राजद का किस ओर इशारा?

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के पोस्टर 'टाइगर अभी जिंदा है' को लेकर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि क्या जनता दल यू के नेताओं ने भाजपा से संबंध में बात कर ली है? क्योंकि भाजपा ने टाइगर पर अबतक मुहर नहीं लगाई है।

उन्होंने आगे कहा, जहां तक चुनाव परिणाम का मामला है कल 14 नवंबर के बाद जदयू अपने टाइगर के नए नामकरण के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति मतदान के समय दिखा, स्पष्ट रूप से बदलाव के कारक के तौर पर बिहार की जनता की पहली पसंद के रूप में सामने आए। तेजस्वी को जनता ने सर आंखों पर रखा जिस कारण बिहार में बदलाव होकर रहेगा।

वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा बिहार : कांग्रेस बिहार लोकतंत्र की जननी है और हमेशा बिहार ने देश को दिशा दिखाया है, हमने बेहतर बिहार के लिए मतदाताओं से अपील की थी और हमें बेहतर परिणाम मिलने का उम्मीद है। बिहार की जनता वोट चोरों पर अपने वोट से चोट देने को तैयार है। सत्तापक्ष की वोट चोरी की तमाम कवायदों को धता बताकर बिहार के आम मतदाता नई सरकार बनाने के लिए जनादेश दे चुके हैं। ये बातें बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कही।