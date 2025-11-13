Bihar Politics: 'भाजपा ने अब तक नहीं लगाई टाइगर के नाम पर मुहर', राजद का किस ओर इशारा?
राजद ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अभी तक 'टाइगर' के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है। राजद ने भाजपा में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान पर कटाक्ष किया है। राजद का कहना है कि भाजपा अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसका असली 'टाइगर' कौन है, जिससे पार्टी में भ्रम है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के पोस्टर 'टाइगर अभी जिंदा है' को लेकर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि क्या जनता दल यू के नेताओं ने भाजपा से संबंध में बात कर ली है? क्योंकि भाजपा ने टाइगर पर अबतक मुहर नहीं लगाई है।
उन्होंने आगे कहा, जहां तक चुनाव परिणाम का मामला है कल 14 नवंबर के बाद जदयू अपने टाइगर के नए नामकरण के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति मतदान के समय दिखा, स्पष्ट रूप से बदलाव के कारक के तौर पर बिहार की जनता की पहली पसंद के रूप में सामने आए। तेजस्वी को जनता ने सर आंखों पर रखा जिस कारण बिहार में बदलाव होकर रहेगा।
वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा बिहार : कांग्रेस
बिहार लोकतंत्र की जननी है और हमेशा बिहार ने देश को दिशा दिखाया है, हमने बेहतर बिहार के लिए मतदाताओं से अपील की थी और हमें बेहतर परिणाम मिलने का उम्मीद है। बिहार की जनता वोट चोरों पर अपने वोट से चोट देने को तैयार है। सत्तापक्ष की वोट चोरी की तमाम कवायदों को धता बताकर बिहार के आम मतदाता नई सरकार बनाने के लिए जनादेश दे चुके हैं। ये बातें बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कही।
राठौड़ ने कहा कि बिहार में लगातार वोट चोरी की साजिशें भाजपा और एनडीए के द्वारा रची गई। वीवीपैट पर्चियां बरामदगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में बड़े स्तर की धांधली चल रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगातार मतगणना केंद्रों पर डटे हुए हैं और लगातार इवीएम की रखवाली कर रहें हैं ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जाएं और बिहार के मतदाताओं के जनादेश की रक्षा की जा सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।