Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार की महिलाएं अकल में और मुख्यमंत्री नकल में नंबर वन', तेजस्वी यादव ने सभा में गिनकर और चुनकर बोला हमला

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:57 PM (IST)

    पटना में महिला सशक्तिकरण संवाद में तेजस्वी यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं अकल में नंबर वन हैं। माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। घोषणा से घबराकर जल्दबाजी में महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा करने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image
    तेजस्वी यादव ने महिलाओं को किया संबोधित

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं अकल में नंबर वन हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नकल में नंबर वन हैं। तेजस्वी ने अपनी पार्टी की माई बहन मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इस घोषणा से घबराकर वर्तमान सरकार ने जल्दबाजी में महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा कर दी, जो व्यावहारिक नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजस्वी के प्रमुख वादे

    • माई बहन मान योजना: हर महिला को हर महीने 2500 रुपये
    • विधवा और बुजुर्ग पेंशन: पेंशन को 1500 रुपये प्रति माह करने का वादा
    • छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप: ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप

    तेजस्वी ने आगे कहा कि उनकी सरकार बनने पर गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी और हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया, जिसने केवल 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है।

    महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प

    तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।