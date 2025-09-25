'बिहार की महिलाएं अकल में और मुख्यमंत्री नकल में नंबर वन', तेजस्वी यादव ने सभा में गिनकर और चुनकर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं अकल में नंबर वन हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नकल में नंबर वन हैं। तेजस्वी ने अपनी पार्टी की माई बहन मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इस घोषणा से घबराकर वर्तमान सरकार ने जल्दबाजी में महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा कर दी, जो व्यावहारिक नहीं है।