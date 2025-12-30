दिल्ली में गूंजा बिहार का नाम: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को 'बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवॉर्ड', उच्च शिक्षा निदेशक भी सम्मानित

डिजिटल न्यूज, पटना। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और सुधारात्मक पहलों के लिए प्रतिष्ठित ‘बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। वहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन और नीतिगत क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल को ‘नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड’ प्रदान किया गया। इस दोहरे सम्मान से बिहार के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सम्मान राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देने तथा नीति आधारित नवाचारों को जमीन पर उतारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिला यह पुरस्कार बिहार में स्कूली शिक्षा सुधार, आधारभूत संरचना के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों का प्रतिफल माना जा रहा है।

सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, नवाचार-युक्त और शोधपरक शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार, विश्वविद्यालयों की अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने और शोध व नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ‘सात निश्चय-3’ के अंतर्गत 'उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य' के लक्ष्य को केंद्र में रखकर बिहार के पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में एक आधुनिक एजुकेशन सिटी के निर्माण की योजना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास को नई गति मिलेगी।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिले सम्मान पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षाविदों ने इसे पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया है। उनका कहना है कि यह पुरस्कार राज्य में शिक्षा सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों को और गति देने का कार्य करेगा। इससे न केवल शिक्षकों और छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।