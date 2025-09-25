Bihar Weather Update: दशहरा मेला में भीगने को हो जाएं तैयार, तीन दिन बिहार में जमकर बरसेंगे बादल

पटना में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। तीन दिनों बाद किशनगंज नवादा बांका और कटिहार में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा लेकिन तापमान अधिक रहने से गर्मी का एहसास होगा। पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद के रफीगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तीन दिनों बाद प्रदेश के किशनगंज , नवादा, बांका एवं कटिहार जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

गुरुवार को पटना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम सामान्य बने होने के साथ सामान्य से अधिक तापमान के कारण गर्मी का एहसास होगा। बीते 24 घंटाें के दौरान औरंगाबाद के रफीगंज में सर्वाधिक वर्षा 60.0 मिमी दर्ज किया गया।

बुधवार को वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, औरंगाबाद, नालंदा, वैशाली को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस एवं 36.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति गयाजी के गुरुआ में 53.4 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 50.4 मिमी, पटना के दानापुर में 41.6 मिमी, जहानाबाद में 38.6 मिमी , अरवल के किंजर में 31.2 मिमी, सिवान के जीरादेई में 25 मिमी दर्ज की गई।

वहीं जहानाबाद के मखदुमपुर में 22.2 मिमी, भोजपुर के चरपोखरी में 19.8 मिमी, भोजपुर के पीरो में 18.4 मिमी, पटना के दुल्हिन बाजार में 16.2 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 15.4 मिमी, बक्सर के ब्रह्मपुर में 15.4 मिमी, सिवान के हुसैनगंज में 15 मिमी वर्षा दर्ज की गई।