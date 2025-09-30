Bihar Final Voter List: चुनाव आयोग पर टिकी नजरें, आज जारी होगी बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी पटना का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को जारी किया गया था।
डिजिटल डेस्क, पटना। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Bihar Final Voter List 2025) प्रकाशित करेगा। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है।
चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेंगे। छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में चुनाव का पहला चरण होने की संभावना है। बिहार और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 470 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जा रहा है।
कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम?
अगर आप बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Bihar Final Voter List) में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और इसके लिए केवल बुनियादी जानकारी या आपके EPIC (वोटर आईडी) नंबर की आवश्यकता होती है।
स्टेप-बाय-स्टेप समझिए पूरा प्रोसेस-
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
- "मतदाता सूची में खोजें" पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद, आप अपना नाम दो तरीकों से खोज सकते हैं: अपना नाम, जन्मतिथि, राज्य (बिहार चुनें), जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें, या दूसरा तरीका है कि आप अपना EPIC नंबर (अपने वोटर आईडी कार्ड से) दर्ज करें।
- विवरण भरने के बाद, "खोजें" पर क्लिक करें।
- अगर आपका नाम सूचीबद्ध है, तो आपको स्क्रीन पर अपने बूथ का नाम, सीरियल नंबर और EPIC नंबर दिखाई देगा।
22 नवंबर को समाप्त हो रहा विधानसभा का कार्यकाल
बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच तीन चरणों में हुआ था। बिहार की अंतिम मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद प्रकाशित की जा रही है।
वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को जारी किया गया था और 1 सितंबर तक लोगों से दावा-आपत्ति का आवेदन लिया गया। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता थे।
गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की तीखी आलोचना की है। विपक्षी दलों का दावा है कि एसआईआर से करोड़ों नागरिकों से उनका मताधिकार छिन जाएगा।
वहीं, आयोग ने सफाई में कहा है कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देगा और साथ ही किसी भी अपात्र व्यक्ति को सूची में शामिल नहीं होने देगा।
