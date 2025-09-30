Bihar Final Voter List: चुनाव आयोग पर टिकी नजरें, आज जारी होगी बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी पटना का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को जारी किया गया था।

डिजिटल डेस्क, पटना। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Bihar Final Voter List 2025) प्रकाशित करेगा। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है।

चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेंगे। छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में चुनाव का पहला चरण होने की संभावना है। बिहार और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 470 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जा रहा है।

कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम? अगर आप बिहार की अंतिम मतदाता सूची (Bihar Final Voter List) में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और इसके लिए केवल बुनियादी जानकारी या आपके EPIC (वोटर आईडी) नंबर की आवश्यकता होती है।