Bihar Election: भाजपा की चुनावी नैया के खेवनहार बने झारखंड के नेता, पूर्व MLA के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा ने भागलपुर विधानसभा सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। झारखंड के नेताओं का जमावड़ा लगा है अनंत ओझा को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नायर भी भागलपुर में हैं। भाजपा जिले की सातों विधानसभा सीट एनडीए के खाते में डालना चाह रही है। अमित शाह के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भाजपा ने भागलपुर विधानसभा की सीट (Bhagalpur Vidhan Sabha Seat Election 2025) को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाह रही है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है।

झारखंड के नेताओं की गतिविधियां यहां बढ़ गई हैं। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा को भागलपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का लगातार भागलपुर का दौरा हो रहा है। वे भाजपा के विभिन्न मंच-मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

साथ ही राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को चुनाव की दृष्टि से लगाया गया है। उनका भी लगातार दौरा हो रहा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नायर भागलपुर में प्रवास किए हुए हैं। वे एससी समाज के बड़े नेता माने जा रहे हैं। उनका लगातार दौरा विभिन्न मोहल्लों में हो रहा है।

समाज के लोगों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही देश स्तर की महिला मोर्चा की नेत्री महाराष्ट्र की ऊषा वाजपेयी हाल ही में महिलाओं के साथ बैठक कर वापस चली गई हैं। दुर्गा पूजा के बाद झारखंड सहित अन्य प्रदेशों के कई अन्य नेताओं का भागलपुर अगमन होने वाला है।

भाजपा इस बार जिले के सातों विधानसभा की सीट एनडीए के खाते में डालना चाह रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि एनडीए के घटक दल के कोई भी प्रत्याशी जिस भी विधानसभा सीट के लड़ रहे हों, उन्हें भाजपा कार्यकर्ता जिताने का कार्य करेगी। इसको लेकर अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं।

राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक जुड़े थे और भागलपुर में काम कर चुके हैं। उनके साथ काम कर चुके कई लोग अभी भाजपा में हैं। यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। पिछले दिनों वे भागलपुर में रहकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं।

इधर, पार्टी के दिशा-निर्देश के अनुसार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश को नीचे तक पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को भाजपा पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की।