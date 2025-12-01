कोई हवाई चप्पल में, तो कोई ऑटो से; नए अंदाज में नजर आए नवनिर्वाचित विधायक
Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। टेकारी के नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय डांगी ऑटो से पहुंचे, वहीं महेश्वरी के विधायक गौतम ऋषि हवाई चप्पल में दिखे। दोनों ने सादगी का संदेश दिया। इस बार विधानसभा हाई-टेक और डिजिटल हो गई है, जिससे कार्यक्षमता में सुधार होगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा आने वाले नेताओं के अजब गजब रंग दिखाई दिए। टेकारी से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय डांगी पहली बार विधानसभा पहुंचे तो लोगों की नजरें उन पर टिक गई।
ऑटो में पहुंचे टेकारी विधायक अजय डांगी
बिहार के टेकारी विधानसभा से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय दांगी पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह चमचमाती कारों के काफिलों के बजाय एक साधारण ऑटो से विधानसभा पहुंचे। उनका यह अंदाज पूरे परिसर में चर्चा का विषय बन गया। डांगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे जनता के बीच से आते हैं और जनता की तरह सफर करना उन्हें सही लगता है।
चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचे गौतम ऋषि
दूसरी ओर, महेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौतम ऋषि भी अपने अनोखे अंदाज में दिखे, वो विधानसभा हवाई चप्पल पहनकर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पद की वजह से किसी व्यक्ति की जीवनशैली नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे चप्पल कंफर्टेबल लगता है।
विधानसभा की सीढ़ियों पर इन दोनों विधायकों के सरल व्यक्तित्व ने अन्य नेताओं और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जहां कई विधायक लग्जरी गाड़ियों में विधानसभा पहुंचे, वहीं ऑटो और चप्पलों में पहुंचे दो विधायकों ने संदेश दिया कि राजनीति में सादगी और सहजता भी महत्व रखती है।
विधानसभा की 18वीं विधानसभा को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इस बार सदन का नजारा पहले जैसा नहीं, बल्कि हाई-टेक और पूरी तरह डिजिटल होगा।
विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद कार्यक्षमता बढ़ाना और सदन को पेपरलेस बनाना है।
यह भी पढ़ें- Bihar Vidhan Sabha LIVE: प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन, 7 विधायकों का नहीं हुआ शपथ ग्रहण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।