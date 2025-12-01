कोई हवाई चप्पल में, तो कोई ऑटो से; नए अंदाज में नजर आए नवनिर्वाचित विधायक

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा आने वाले नेताओं के अजब गजब रंग दिखाई दिए। टेकारी से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय डांगी पहली बार विधानसभा पहुंचे तो लोगों की नजरें उन पर टिक गई।

ऑटो में पहुंचे टेकारी विधायक अजय डांगी बिहार के टेकारी विधानसभा से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय दांगी पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह चमचमाती कारों के काफिलों के बजाय एक साधारण ऑटो से विधानसभा पहुंचे। उनका यह अंदाज पूरे परिसर में चर्चा का विषय बन गया। डांगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे जनता के बीच से आते हैं और जनता की तरह सफर करना उन्हें सही लगता है।

चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचे गौतम ऋषि दूसरी ओर, महेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौतम ऋषि भी अपने अनोखे अंदाज में दिखे, वो विधानसभा हवाई चप्पल पहनकर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पद की वजह से किसी व्यक्ति की जीवनशैली नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे चप्पल कंफर्टेबल लगता है।