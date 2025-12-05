Bihar Politics: राज्यपाल के भाषण के दौरान माइक हुआ खराब, 3 इंजीनियरों से जवाब तलब
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक में आई गड़बड़ी के मामले में भवन निर्माण विभाग ने तीन इंजीनियरों से जवाब तलब किया है।
गुरुवार को भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने समीक्षा बैठक के दौरान इस गड़बड़ी को गंभीरता से लिया और इस संबंध में मुख्य अभियंता (पटना) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
कुमार रवि ने बैठक में कहा कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मुख्य अभियंता (पटना) एवं मुख्य अभियंता (विद्युत) को आवश्यक निदेश दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि बिहार विधान मंडल में ऑडियो-वीडियो और माइक सिस्टम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधान सभा सचिवालय से समन्वय किया जा रहा है।
विधानसभावार आवंटित करें विधायकों को आवास : सचिव
वहीं, दूसरी ओर बिहार विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को जल्द ही आवास की सुविधा प्राप्त होगी। गुरुवार को भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने विधायकों के आवास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विधायकों को विधानसभावार भवनों का आवंटन दिया जाए। ताकि उन्हें परेशानी न हो।
बैठक में जानकारी दी गई कि विधायकों के लिए आवास लगभग तैयार है। कुछ आवास में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
सचिव ने निदेश दिया कि आवासों को विधान सभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित करें ताकि नवनिर्वाचित सदस्यों को आवासन में कोई परेशानी न हो। आवास पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधान सभा क्षेत्र का नाम लिखा रहेगा।
