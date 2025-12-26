Bihar News: वेजफेड खरीदेगा 20 हजार टन टमाटर, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य

Language
    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों से 20 हजार टन टमाटर की खरीद होगी। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (वेजफेड) को विभिन्न प्रसंस्करण इकाईयों से इतनी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ है।

    इससे टमाटर उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसकी जानकारी वेजफेड की समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार को अधिकारियों ने दी। बैठक में सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह और वेजफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन उपस्थित थे।

    बैठक में मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टमाटर की खरीद हेतु सभी सब्जी संघों से समन्वय स्थापित करें और किसानों से टमाटर की खरीद का लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित कराएं।

    यह ध्यान रखें कि टमाटर की खरीद में बिचौलियों की भूमिका नहीं हो, अन्यथा बिचौलिये भूमिका सामने आने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी निर्देश

    दिया कि किसानों को समय पर टमाटर खरीद के एवज में राशि भुगतान सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में तिरहुत सब्जी संघ, हरित संघ, मिथिला सब्जी उत्पादक संघ, मगध सब्जी उत्पादक संघ, भागलपुर सब्जी संघ, मुंगेर सब्जी उत्पादक संघ और सारण सब्जी उत्पादक संघ के सभी अध्यक्ष शामिल हुए।

    बैठक में प्याज भंडारण निर्माण योजना और तरकारी आउटलेट निर्माण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।