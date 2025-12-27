बिहार को नए साल में नीतीश सरकार का तोहफा; वैशाली और आरा में शुरू होंगे दो नए मेडिकल कॉलेज
नए साल में बिहार को दो नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। वैशाली के महुआ और भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जनवरी से शुरू होंगे। इससे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। नए साल में प्रदेश को दो नए मेडिकल कालेजों का उपहार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वैशाली के महुआ के साथ भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कालेज एंड अस्पताल बनकर तैयार है।
इन दोनों का संचालन जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ राज्य में मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 15 तक हो जाएगी। फिलहाल 11 जिलों में 13 मेडिकल कालेजों का संचालन हो रहा है।
100-100 यूजी छात्रों का होगा नामांकन
विभागीय जानकारी के अनुसार, इन दोनों मेडिकल कालेजों की क्षमता 500-500 बेड की होगी। इनकी लागत क्रमशः 500 एवं 543 करोड़ रुपये है।
दोनों मेडिकल कालेजों में 100-100 की संख्या में यूजी के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। यहां सभी छात्रों के लिए छात्रावास भवन और डाक्टर-कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा होगी।
भोजपुर व वैशाली में संचालित होने वाले दोनों मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों का संचालन नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
यहां मुख्य रूप से जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गाइनेकोलाजी और आइसीयू जैसी प्रमुख सुविधा होगी। इन दोनों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में रोगियों के लिए इंडोर, आउटडोर, जांच, दवा आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही डेमो रूम, म्यूजियम, ऑप्टोसी ब्लॉक में उपकरण के साथ दूसरी आवश्यक सुविधाएं लागू होंगी।
बाकी के जिलों में भी निर्माण कार्य जारी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाकी जिलों में भी अगले पांच साल के भीतर एक-एक मेडिकल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
सिवान और बेगूसराय में करीब 45-50 प्रतिशत जबकि बक्सर, मधुबनी आदि जिलों में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य 60-80 प्रतिशत तक हो चुका है।
दस वर्ष पहले तक बिहार में सिर्फ छह राजकीय मेडिकल कालेज थे। हाल के एक दशक के भीतर राज्य के 11 जिलों में मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
ये मेडिकल कालेज एवं अस्पताल अभी कार्यशील
पटना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (PMCH) पटना, नालंदा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (NMCH) पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (ANMMCH) गया, श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (SKMCH) मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (JNMC) भागलपुर, दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (DMCH), जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (JNKTMCH) मधेपुरा, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (GMC) बेतिया, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (BMIMS) पावापुरी (नालंदा), गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (GMC) सारण, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (GMCH) पूर्णिया, श्रीराम जानकी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (SRJMCHच) समस्तीपुर।
