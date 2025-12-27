बिहार को नए साल में नीतीश सरकार का तोहफा; वैशाली और आरा में शुरू होंगे दो नए मेडिकल कॉलेज

राज्य ब्यूरो, पटना। नए साल में प्रदेश को दो नए मेडिकल कालेजों का उपहार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वैशाली के महुआ के साथ भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह मेडिकल कालेज एंड अस्पताल बनकर तैयार है।

इन दोनों का संचालन जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ राज्य में मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 15 तक हो जाएगी। फिलहाल 11 जिलों में 13 मेडिकल कालेजों का संचालन हो रहा है।

100-100 यूजी छात्रों का होगा नामांकन

विभागीय जानकारी के अनुसार, इन दोनों मेडिकल कालेजों की क्षमता 500-500 बेड की होगी। इनकी लागत क्रमशः 500 एवं 543 करोड़ रुपये है।

दोनों मेडिकल कालेजों में 100-100 की संख्या में यूजी के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। यहां सभी छात्रों के लिए छात्रावास भवन और डाक्टर-कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा होगी।

भोजपुर व वैशाली में संचालित होने वाले दोनों मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों का संचालन नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

यहां मुख्य रूप से जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गाइनेकोलाजी और आइसीयू जैसी प्रमुख सुविधा होगी। इन दोनों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में रोगियों के लिए इंडोर, आउटडोर, जांच, दवा आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही डेमो रूम, म्यूजियम, ऑप्टोसी ब्लॉक में उपकरण के साथ दूसरी आवश्यक सुविधाएं लागू होंगी।