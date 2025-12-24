बिहार में विश्वविद्यालयों पर 45 करोड़ बिजली बिल बकाया, कुलसचिवों को भुगतान का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों पर 45 करोड़ दो लाख रुपये का बकाया है। इसके भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इस पर शिक्षा विभाग ने कुलसचिवों को आदेश दिया है कि विश्वविद्यालयों के आंतरिक स्रोत से ही उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाये बिजली बिल एवं संपत्ति कर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने सभी कुलसचिवों को दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने उच्च शिक्षा निदेशक को सूचित किया है कि वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा का बिजली बिल सितंबर तक का कुल बकाया राशि 45.02 करोड़ रुपये है। इसका भुगतान करने को कहा गया है। इसके मद्देनजर ही उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा परंपरागत विश्वविद्यालयों कर कुलसचिवों को निर्देश दिया गया है। महाविद्यालयों को मोहलत राज्य में स्नातक शैक्षिक सत्र 2026-30 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों की संबद्धता के मांगे गए आनलाइन प्रस्ताव को लेकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके संचालकों के फाइनल सबमिट की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।