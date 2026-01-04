जागरण संवाददाता, पटना। बीसीसीआइ द्वारा आयोजित महिला अंडर-15 एकदिवसीय ट्राफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में रविवार को बिहार को शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी।

हिमाचल प्रदेश ने बिहार को 10 विकेट से पराजित कर दिया। हिमाचल की युक्ती के पांच और आराध्या के तीन विकेट की बदौलत बिहार की टीम का कोई भी महिला खिलाड़ी दहाई अंक तक नहीं पहुंच सकी।

सात खिलाड़ी शून्य पर पवेलियन लौट गईं। टूर्नामेंट में प्रदेश की टीम की यह दूसरी बड़ी हार रही। इसके पहले शुक्रवार को बंगाल ने बिहार को 10 विकेट से शिकस्त दी थी।

तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेला गया मैच

तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम 11.1 ओवर में 23 रन पर सिमट गई।

जवाब में हिमाचल की टीम ने आठ ओवर में बिना किसी नुकसान के 24 रन बनाकर मैच जीत लिया। पारी की शुरुआत करने उतरी साक्षी ने 6 रन बनाए, जबकि तपस्या कश्यप ने 13 गेंदों में 8 रन का योगदान दिया।