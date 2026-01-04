7 खिलाड़ी जीरो पर आउट; हिमाचल से मिली बिहार को शर्मनाक हार, महज 23 रनों पर सिमटी पूरी टीम
बीसीसीआई महिला अंडर-15 एकदिवसीय ट्रॉफी में बिहार को हिमाचल प्रदेश से 10 विकेट की शर्मनाक हार मिली। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में बिहार की टीम 11.1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। बीसीसीआइ द्वारा आयोजित महिला अंडर-15 एकदिवसीय ट्राफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में रविवार को बिहार को शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी।
हिमाचल प्रदेश ने बिहार को 10 विकेट से पराजित कर दिया। हिमाचल की युक्ती के पांच और आराध्या के तीन विकेट की बदौलत बिहार की टीम का कोई भी महिला खिलाड़ी दहाई अंक तक नहीं पहुंच सकी।
सात खिलाड़ी शून्य पर पवेलियन लौट गईं। टूर्नामेंट में प्रदेश की टीम की यह दूसरी बड़ी हार रही। इसके पहले शुक्रवार को बंगाल ने बिहार को 10 विकेट से शिकस्त दी थी।
तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेला गया मैच
तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम 11.1 ओवर में 23 रन पर सिमट गई।
जवाब में हिमाचल की टीम ने आठ ओवर में बिना किसी नुकसान के 24 रन बनाकर मैच जीत लिया। पारी की शुरुआत करने उतरी साक्षी ने 6 रन बनाए, जबकि तपस्या कश्यप ने 13 गेंदों में 8 रन का योगदान दिया।
कोई बल्लेबाज नहीं पहुंचा दहाई अंक तक
इसके अलावा कोई अन्य महिला खिलाड़ी रन बना पाने में सफल नहीं हो सकीं। हिमाचल प्रदेश की ओर से युक्ति कुमारी ने प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में 3 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि आराध्या ठाकुर ने 3 विकेट हासिल किए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल प्रदेश की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 8 ओवर में 24 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नव्या नहाटा ने नाबाद 9 रन और भूमिका नालवा ने नाबाद 12 रन बनाए।
बिहार की ओर से वैष्णवी सिंह और तेजस्विनी ने गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
