    बिहार में शिक्षक बहाली: BPSC TRE 4 की नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में घोषणा की कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE 4) जल्द होगी। बीपीएससी को 15-20 जनवरी 2026 तक रिक्त ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE 4) जल्द आयोजित की जाएगी। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक बीपीएससी को वैकेंसी भेजी जाएगी और रोस्टेड क्लीयरेंस भी कर दिया गया है। इस दौरान अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2005 में राज्य का शिक्षा बजट 4,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था, जबकि आज यह 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं, 2005 में बिहार में केवल डेढ़ लाख शिक्षक थे, आज बीएससी के माध्यम से 2,27,000 और पंचायती राज विभाग से ढाई लाख शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है।

    इसके साथ ही सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग साढ़े पांच हजार अनुकंपा पदों पर भी भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा, लाइब्रेरियन के करीब 5,500 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सूचित किया जाएगा।

    शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार में कई स्कूल भवन जर्जर अवस्था में हैं। इस साल के भीतर इनकी मरम्मत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक द्वारा ड्यूटी के दौरान गलत काम करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    97 लाख छात्रों के लिए राज्य में भोजन की व्यवस्था की गई है। रसोइयों का मानदेय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले दोगुना कर दिया था। इसके अलावा, कुछ जिलों में स्कूल भवन की कमी के कारण कक्षाएं अन्य स्थानों पर संचालित हो रही हैं। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आगामी छह महीने के भीतर इस कमी को दूर किया जाएगा।

    उन्होंने अशोक चौधरी के प्रोफेसर नियुक्ति मामले पर कहा कि अभी जांच चल रही है और संबंधित आयोग इस मामले की समीक्षा कर रहा है।

    इस प्रकार, बिहार में शिक्षक और लाइब्रेरियन पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, साथ ही स्कूल भवन और छात्रों के लिए सुविधाओं में सुधार को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

