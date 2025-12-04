Bihar Government: काम अटकाने वाले अफसर नपेंगे, फील्ड में योजनाओं की जांच करेंगे परिवहन सचिव

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग में काम अटकाने वाले अफसर नपेंगे। परिवहन सचिव राजकुमार ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। सभी कार्यों को नियम एवं तय समय-सीमा के तहत अविलंब पूरा किया जाए।

विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सर्वाेपरि है। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यों को लंबित रखने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में सचिव ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाएं धरातल पर किस स्थिति में संचालित हो रही हैं, इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए वह खुद समय-समय पर फील्ड में जाकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने उन्हें वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, राजस्व संग्रह, सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों तथा अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

परिवहन सचिव ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे और बेहतर परिणाम के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए यहां कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। आम नागरिकों को समय पर, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।