Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Government: पीएचईडी के 5 जेई सस्पेंड, 4 एसडीओ और 1 ईई पर अनुशासनिक कार्रवाई

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    बिहार सरकार ने पीएचईडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही, चार एसडीओ और एक ईई के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समाधान समय से नहीं करने के कारण लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के 10 इंजीनियर कार्रवाई के दायरे में आए गए हैं। उनमें एक कार्यपालक अभियंता हैं। चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंता (जेई)। जेई को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कार्यपालक अभियंता (ईई) और सहायक अभियंताओं (एसडीओ) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जलापूर्ति संबंधी कार्यों व शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा की। शिकायतों के निपटारे में कुछ प्रखंडों (बेनीपट्टी, गोरौल, लालगंज, बहेड़ी, पारू) की स्थिति बेहद ही असंतोषजनक पाई गई। उन प्रखंडों में पदस्थापित जेई निलंबित कर दिए गए हैं।

    चार एसडीओ का कार्य असंतोषजनक रहा है। उनके विरुद्ध लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश है।

    इनके अलावा लापरवाह पाए गए दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। शिकायत निवारण की समय-बद्धता और गुणवत्ता से संबंधित अभियंताओं की नियमित जारी की जा रही रैंकिंग में भी उक्त अभियंताओं की रैंकिंग सबसे पीछे पाई गई।

    बहरहाल सचिव ने समस्याओं के निष्पादन में शिथिलता पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। फील्ड अधिकारियों को निर्देश है कि जहां भी पर्याप्त मरम्मत दल नहीं लगाए जा रहे, वहां ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

    निलंबित हुए जेई: बेनीपट्टी के प्रकाश चंद्र, गोरौल के अनिल कुमार, लालगंज के सुप्रिया स्वराज, बहेड़ी के मो. मामूर, पारू के अनीश कुमार

    कार्रवाई वाले एसडीओ: लहेरियासराय के शिव कुमार, पुपरी के मनीष कुमार, लालगंज के राकेश कुमार, सीतामढ़ी के महेश कुमार

    कार्यपालक अभियंता: दरभंगा के प्रदीप कुमार