Bihar Government: पीएचईडी के 5 जेई सस्पेंड, 4 एसडीओ और 1 ईई पर अनुशासनिक कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समाधान समय से नहीं करने के कारण लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के 10 इंजीनियर कार्रवाई के दायरे में आए गए हैं। उनमें एक कार्यपालक अभियंता हैं। चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंता (जेई)। जेई को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कार्यपालक अभियंता (ईई) और सहायक अभियंताओं (एसडीओ) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय हुआ है।

विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जलापूर्ति संबंधी कार्यों व शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा की। शिकायतों के निपटारे में कुछ प्रखंडों (बेनीपट्टी, गोरौल, लालगंज, बहेड़ी, पारू) की स्थिति बेहद ही असंतोषजनक पाई गई। उन प्रखंडों में पदस्थापित जेई निलंबित कर दिए गए हैं।

चार एसडीओ का कार्य असंतोषजनक रहा है। उनके विरुद्ध लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश है। इनके अलावा लापरवाह पाए गए दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। शिकायत निवारण की समय-बद्धता और गुणवत्ता से संबंधित अभियंताओं की नियमित जारी की जा रही रैंकिंग में भी उक्त अभियंताओं की रैंकिंग सबसे पीछे पाई गई।