जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के जमुई जिले में मालगाड़ी के बेपटरी होने और घने कोहरे की दोहरी मार से रविवार को रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। जसीडीह–झाझा रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरते ही दिल्ली–हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के कारण लंबी दूरी और सवारी गाड़ियों के संचालन पर व्यापक असर पड़ा। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन 14 ट्रेनों को रद कर दिया, जिनमें छह मेमू ट्रेनें शामिल हैं। वहीं, 53 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा छह ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से शुरू और समाप्त (शार्ट ओरिजिनेट–टर्मिनेट) किया गया। गया के रास्‍ते चलीं हावड़ा रूट की ट्रेनें पटना से हावड़ा रूट में जाने वाली ट्रेनों का परिचालन वाया गया हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन पटना जंक्शन होकर नहीं हुआ। पटना–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना से ही गया मार्ग होकर आसनसोल तक डायवर्ट किया गया। पंजाब मेल को जसीडीह होते हुए बांका–किउल मार्ग से चलाया गया। हावड़ा–राजेंद्रनगर एक्सप्रेस को मधुपुर मार्ग से चलाते हुए जसीडीह से पटना साहिब तक रद कर दिया गया। साउथ बिहार एक्सप्रेस को आसनसोल से डायवर्ट कर बख्तियारपुर पहुंचने के बाद पुराने मार्ग से आरा के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा पटना–धनबाद एक्सप्रेस को गया मार्ग से, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को गोमो–कोडरमा–तिलैया होकर बख्तियारपुर से पटना तक चलाया गया। अकालतख्‍त का भी बदला रास्‍ता टाटा–बक्सर एक्सप्रेस को आसनसोल से गया मार्ग होते हुए पटना के लिए डायवर्ट किया गया। वहीं, अकालतख्त एक्सप्रेस को आसनसोल से पटना के बीच रद कर बदले मार्ग से गया होते हुए सीधे डीडीयू जंक्शन के लिए रवाना किया गया।

रेलवे की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंचकर बहाली कार्य में जुटी रहीं। अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही सामान्य परिचालन बहाल किया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य किमी 344/05 के पास शनिवार रात 11.25 बजे एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। ये 14 ट्रेनें रहीं रद रविवार को 13105 सियालदह – बलिया एक्सप्रेस, 12369 हावड़ा – देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, 13030 मोकामा – हावड़ा एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस, 13155 कोलकाता- सीतामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस, 13005 हावड़ा - अमृतसर मेल, 63571 जसीडीह – मोकामा मेमू, 63572 मोकामा–जसीडीह मेमू, 63565 जसीडीह–झाझा मेमू, 63573 जसीडीह–किऊल मेमू, 63574 किऊल–जसीडीह मेमू, 63566 झाझा–जसीडीह मेमू, 63298 झाझा - देवघर मेमू तथा 63297 देवघर– जसीडीह मेमू ट्रेन रद कर दी गई।