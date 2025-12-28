बिहार में रेल हादसे के बाद 14 ट्रेनें रद, 53 का बदला गया रूट, यहां देखें कैंसिल और डायवर्ट गाड़ियों की लिस्ट
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के जमुई जिले में मालगाड़ी के बेपटरी होने और घने कोहरे की दोहरी मार से रविवार को रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा।
जसीडीह–झाझा रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरते ही दिल्ली–हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
घटना के कारण लंबी दूरी और सवारी गाड़ियों के संचालन पर व्यापक असर पड़ा। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन 14 ट्रेनों को रद कर दिया, जिनमें छह मेमू ट्रेनें शामिल हैं।
वहीं, 53 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा छह ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से शुरू और समाप्त (शार्ट ओरिजिनेट–टर्मिनेट) किया गया।
गया के रास्ते चलीं हावड़ा रूट की ट्रेनें
पटना से हावड़ा रूट में जाने वाली ट्रेनों का परिचालन वाया गया हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।
इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन पटना जंक्शन होकर नहीं हुआ। पटना–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना से ही गया मार्ग होकर आसनसोल तक डायवर्ट किया गया।
पंजाब मेल को जसीडीह होते हुए बांका–किउल मार्ग से चलाया गया। हावड़ा–राजेंद्रनगर एक्सप्रेस को मधुपुर मार्ग से चलाते हुए जसीडीह से पटना साहिब तक रद कर दिया गया।
साउथ बिहार एक्सप्रेस को आसनसोल से डायवर्ट कर बख्तियारपुर पहुंचने के बाद पुराने मार्ग से आरा के लिए रवाना किया गया।
इसके अलावा पटना–धनबाद एक्सप्रेस को गया मार्ग से, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को गोमो–कोडरमा–तिलैया होकर बख्तियारपुर से पटना तक चलाया गया।
अकालतख्त का भी बदला रास्ता
टाटा–बक्सर एक्सप्रेस को आसनसोल से गया मार्ग होते हुए पटना के लिए डायवर्ट किया गया। वहीं, अकालतख्त एक्सप्रेस को आसनसोल से पटना के बीच रद कर बदले मार्ग से गया होते हुए सीधे डीडीयू जंक्शन के लिए रवाना किया गया।
रेलवे की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंचकर बहाली कार्य में जुटी रहीं। अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही सामान्य परिचालन बहाल किया जाएगा।
यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य किमी 344/05 के पास शनिवार रात 11.25 बजे एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए।
ये 14 ट्रेनें रहीं रद
रविवार को 13105 सियालदह – बलिया एक्सप्रेस, 12369 हावड़ा – देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, 13030 मोकामा – हावड़ा एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस, 13155 कोलकाता- सीतामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस, 13005 हावड़ा - अमृतसर मेल, 63571 जसीडीह – मोकामा मेमू, 63572 मोकामा–जसीडीह मेमू, 63565 जसीडीह–झाझा मेमू, 63573 जसीडीह–किऊल मेमू, 63574 किऊल–जसीडीह मेमू, 63566 झाझा–जसीडीह मेमू, 63298 झाझा - देवघर मेमू तथा 63297 देवघर– जसीडीह मेमू ट्रेन रद कर दी गई।
आज ये ट्रेनें रहेंगीं रद: सोमवार को 13106 बलिया – सियालदह एक्सप्रेस, तथा 12369 देहरादून – हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस रद रहेगी।
ये छह ट्रेनें रहीं शार्ट ओरिजिनेट-टर्मिनेट
रविवार को 63209 देवघर - पटना मेमू झाझा से, 63510 झाझा - बर्धमान मेमू जसीडीह से तथा 13207 जसीडीह - पटना एक्सप्रेस झाझा से खुली।
इसी प्रकार 13208 पटना - जसीडीह एक्सप्रेस झाझा तक, 63210 पटना - देवघर मेमू झाझा तक तथा 63509 बर्धमान - झाझा मेमू का परिचालन जसीडीह तक ही हुआ।
ये 53 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलीं
15048 गोरखपुर–कोलकाता, 13128 आरा–कोलकाता
13186 जयनगर–सियालदह
18182 टाटा–थावे
15028 गोरखपुर–संबलपुर
18604 गोड्डा–रांची
13021 हावड़ा–रक्सौल
13185 सियालदह–जयनगर
22499 देवघर–वाराणसी
22500 वाराणसी–देवघर
12274 नई दिल्ली–हावड़ा
12304 नई दिल्ली–हावड़ा
12326 नई दिल्ली–कोलकाता
13005 हावड़ा–अमृतसर
13185 सियालदह–जयनगर
15027 संबलपुर–गोरखपुर
12333 हावड़ा–प्रयागराज
13127 कोलकाता–आरा
12351 हावड़ा–राजेंद्रनगर
12369 हावड़ा–देहरादून
12331 हावड़ा–जम्मूतवी
28181 टाटा–कटिहार
13135 कोलकाता–जयनगर
13165 कोलकाता–सीतामढ़ी
13019 हावड़ा–काठगोदाम
13029 हावड़ा–मोकामा
12306 नई दिल्ली–हावड़ा
22214 पटना जं.–शिवमोग्गा
13006 अमृतसर–हावड़ा
12334 प्रयागराज–हावड़ा
12352 राजेंद्रनगर–हावड़ा
12370 देहरादून–हावड़ा
13186 जयनगर–सियालदह
13288 आरा–दुर्ग
18182 थावे–टाटा
18630 गोरखपुर–रांची
22844 बक्सर–बिलासपुर
18120 जयनगर–टाटा
18622 हटिया–पटना जं.
18105 राउरकेला–जयनगर
13287 दुर्ग–आरा
13331 धनबाद–पटना जं.
12317 कोलकाता–अमृतसर
13127 कोलकाता–आरा
13020 काठगोदाम–हावड़ा
13508 गोरखपुर–आसनसोल
13044 रक्सौल–हावड़ा
22348 पटना जं.–हावड़ा
18184 बक्सर–टाटा
13332 पटना जं.–धनबाद
22500 वाराणसी–देवघर
17006 रक्सौल–हैदराबाद
22844 बक्सर–बिलासपुर एक्सप्रेस
आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य किमी 344/05 के पास शनिवार रात 11.25 बजे एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण इस रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं। सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर एवं झाझा से एआरटी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे एवं परिचालन पुनर्बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है।
सरस्वती चंद्र, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे
