    बिहार के लोगों को जाम से कब म‍िलेगी न‍िजात? परिवहन व‍िभाग ने शुरू कर दिया योजना पर काम, बढ़ेंगी सुव‍िधाएं

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    बिहार परिवहन विभाग सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए विस्तृत कार्ययोजना बना रहा है। इसके तहत पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए यात ...और पढ़ें

    Hero Image

    आए दिन जाम से परेशान होते हैं लोग। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। सड़क पर पैदल यात्रियों से लेकर वाहन चालकों तक के लिए यातायात सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

    परिवहन विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों से सरकारी वाहन चालकों, फुटओवर ब्रिज, जेबरा क्रासिंग और ट्रैफिक सिग्नल आदि की सूची मांगी है। 

    सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने पर चर्चा

    सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की।

    सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से प्रभावी रूप से निजात दिलाने के लिए उन्होंने सभी डीटीओ को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, बल्कि प्रशिक्षित चालक और व्यापक जागरूकता से ही इसमें अपेक्षित सुधार संभव है। 

    व‍िभाग को उपलब्‍ध कराएं सूची 

    परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला अपने-अपने क्षेत्र में जहां फुट ओवरब्रिज, जेबरा क्रासिंग एवं ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है अथवा जहां इन्हें लगाया जा सकता है, उसकी सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि इन स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई एवं योजना निर्माण किया जा सके।

    दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर भी वहां प्राथमिकता के आधार पर सड़क सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा गया। परिवहन सचिव ने सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया कि सरकारी एवं संविदा पर कार्यरत सभी सरकारी वाहन चालकों की अपडेट सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

    उन्होंने बताया कि इन सभी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सरकारी वाहनों का संचालन अधिक सुरक्षित, अनुशासित एवं नियमसम्मत हो सके। 

    परिवहन सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी जिलों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, वाहन चालकों, छात्रों एवं युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना विभाग की प्राथमिकता है।

    मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, अपर सचिव परिवहन विभाग प्रवीण कुमार एवं कृत्यानंद रंजन आदि समेत कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।