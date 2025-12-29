राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। सड़क पर पैदल यात्रियों से लेकर वाहन चालकों तक के लिए यातायात सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

परिवहन विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों से सरकारी वाहन चालकों, फुटओवर ब्रिज, जेबरा क्रासिंग और ट्रैफिक सिग्नल आदि की सूची मांगी है।

सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने पर चर्चा

सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की।

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से प्रभावी रूप से निजात दिलाने के लिए उन्होंने सभी डीटीओ को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, बल्कि प्रशिक्षित चालक और व्यापक जागरूकता से ही इसमें अपेक्षित सुधार संभव है।

व‍िभाग को उपलब्‍ध कराएं सूची

परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला अपने-अपने क्षेत्र में जहां फुट ओवरब्रिज, जेबरा क्रासिंग एवं ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है अथवा जहां इन्हें लगाया जा सकता है, उसकी सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि इन स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई एवं योजना निर्माण किया जा सके।