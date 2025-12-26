बिहार के बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ेंगी 45 नई बसें, झारखंड के लिए भी चलेंगी 14 बसें

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के प्रमुख शहरों से छोटे शहरों के बीच संपर्क और बढ़ेगा। राज्य के अंतर्क्षेत्रीय मार्गों के बीच 22 रूटों पर 45 बसें चलाई जाएंगी। वहीं, बिहार और झारखंड के बीच भी सात रूटों पर 14 नई बसें चलाने की योजना है। यह बसें लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इच्छुक वाहन स्वामियों से इसको लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतर्क्षेत्रीय मार्गों में सबसे अधिक बसें पटना से चलाई जाएंगी। पटना से सासाराम, आरा से सासाराम, जमालपुर से पटना, पूर्णिया से जोगबनी, सहरसा से बीरपुर, पटना से रसियारी, गलगलिया से पूर्णिया, अरवल से जहानाबाद, पटना से समस्तीपुर, पगड़ा से पटना, मुंगेर से पटना, जन्दाहा से पटना, गया से पटना, मुंगेर से चकाई, बिहारशरीफ से मुंगेर, डुमरिया से पटना, विष्णपुर से किशनगंज, बरबीघा से मुंगेर, मुंगेर से संग्रामपुर, मोतिहारी से गहरी होते पटना और पूर्णिया से विष्णपुर के बीच दो-दो नई बसें चलाई जाएंगी। वहीं, पटना से गोपालगंज के लिए तीन बसें चलाने का प्रस्ताव है।

रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और टाटा के लिए चलेंगी बसें: झारखंड रूट के लिए पटना, बिहारशरीफ और गया से 14 नई बसें चलाने की योजना है। इनमें बिहारशरीफ से रांची, बिहारशरीफ से बोकारो, बिहारशरीफ से धनबाद, पटना से रांची, पटना से टाटा, पटना से हजारीबाग और गया से हजारीबाग के बीच दो-दो नई बसें चलाई जाएंगी।

पीपीपी मोड पर चलाई जाने वाली बसों के लिए निगम राजस्व हिस्सेदारी लेगा। अंतर्क्षेत्रीय मार्गों पर कुल बैठान क्षमता का न्यूनतम सात प्रतिशत प्रति खेप और झारखंड रूट के लिए न्यूनतम दस प्रतिशत की राजस्व हिस्सेदारी निगम को देनी होगी।