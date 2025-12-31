बिहार में बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, ट्रांसफार्मर में लगाया जाएगा DT मीटर

संवाद सूत्र, फतुहा। अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर DT मीटर लगाया जा रहा है। इस मीटर का कार्य है कि ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं तथा उनके घरों में बिजली खपत का क्या अनुपात है और ट्रांसफार्मर पर लगा मीटर कितना लोड बता रहा है।

जैसे ही उपभोक्ताओं के घर में लगे मीटर के अनुपात और ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर के अनुपात में अंतर दिखने लगेगा, बिजली विभाग उसकी तुरंत जांच करेगा। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं के घर में लगे मीटर के अनुपात में विभिन्नता पाई जाएगी, जांचोपरांत उन उपभोक्ताओं पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस बात की जानकारी फतुहा के सहायक विद्युत अभियंता ने दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी के माध्यम से लगाए जा रहे इन मीटरों को लगाने का कार्य शहरी क्षेत्रों में लगभग खत्म हो चुका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस मीटर को लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

शिक्षक संघ ने सक्षमता परीक्षा बहिष्कार करने का लिया निर्णय बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य निर्णय के अनुसार नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति लागू करने की मांग को लेकर फतुहा प्रखंड मुख्यालय पर शिक्षकों द्वारा एकदिवसीय धरना दिया गया। संघ के प्रदेश महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित पांचवीं सक्षमता परीक्षा का हम लोग बहिष्कार करेंगे।

यदि सरकार प्रोन्नति नहीं देती है तो बजट सत्र से पहले संघ तिथि तय कर रोषपूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लेगी।मौके पर राकेश शर्मा, मिथिलेश कुमार, ऋषि दीननाथ सिंह, धर्मवीर सिंह, मनोज सिंह, साधना कुमारी, कमल किशोर समेत कई शिक्षक मौजूद थे।

केवाइपी से जुड़ी संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यों में मिलेगी प्राथमिकता कुशल युवा कार्यक्रम (केवाइपी) से जुड़ी संस्थाएं राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भविष्य में किसी भी विभाग के प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में केवाइपी से संबद्ध संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह बात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम (केवाइपी) की नौवीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कुशल युवा सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के मौके पर कही।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवाइपी से संबद्ध संस्थाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और क्रियान्वयन में जमीनी अनुभवों को शामिल करना है।सम्मेलन का उद्घा

प्रमुख अतिथियों के विचार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश: बिहार युवाओं का प्रदेश है और युवाओं के समेकित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का माध्यम है, जो युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है।

जद (यू) महासचिव मनीष कुमार वर्मा: बिहार को न्यू नॉलेज इकॉनमी की ओर बढ़ाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार पर बल देते हुए आने वाले पांच वर्षों में युवाओं की सहभागिता से बिहार नई आर्थिक पहचान बनाएगा।