बिहार टेंडर घोटाला: SVU ने पूर्व मुख्य अभियंता समेत दो पर दर्ज की FIR, ED की छापेमारी में मिले थे 11.50 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने विभिन्न विभागों में टेंडर घोटाले के मामले में एक पूर्व मुख्य अभियंता समेत दो अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।

जिन अधिकारियों पर प्राथमिकी की गई है उनमें एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी प्रसाद, जबकि दूसरे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मोमुक्षु चौधरी हैं।

तारिणी प्रसाद और मोमुक्षु चौधरी के ठिकानों पर प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने इसी वर्ष 27 मार्च को छापा मारा था। इन दो अधिकारियों के अलावा चार अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर भी जांच टीम ने कार्रवाई की थी।

ईडी की इस कार्रवाई के दौरान कुल 11.50 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। अकेले तारिणी प्रसाद के ठिकानों से तीन करोड़ रुपये से अधिक बरामद किए गए थे। ईडी ने अपनी इस कार्रवाई के बाद जुलाई माह में विशेष निगरानी इकाई को पत्र लिख टेंडर घोटाले में अलग से प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया था।