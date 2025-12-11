Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सरकारी अंशदान का बकाया, नीतीश सरकार ने मंजूर की 77 करोड़ 43 लाख की राशि

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के सरकारी अंशदान के लिए 77 करोड़ 43 लाख 97 हजार र ...और पढ़ें

    Hero Image

    नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सरकारी अंशदान का बकाया

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम सरकारी अंशदान मद की राशि मिलेगी। इसके लिए 77 करोड़ 43 लाख 97 हजार रुपये की राशि स्वीकृत है।

    राशि की निकासी के साथ ही नियोजित शिक्षकों को भुगतान के दिए गए आदेश के कार्यान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) से रिपोर्ट तलब की है।

    इससे संबंधित निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को दिए गए हैं।

    इसके मुताबिक, राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई द्वारा प्रारंभ की गई यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के मद में प्रथम अनुपूरक आगणन में कुल उपबन्धित राशि 77 करोड़ 43 लाख 97 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस राशि की निकासी के लिए गत 13 नवंबर को संबंधित विपत्र कोड विषय शीर्ष की सीएफएमएस 2.0 अंतर्गत एचओए की टैगिंग की सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है।

    नियोजित शिक्षकों को यूटीआई रिटायरमेंट बेनीफिट पेंशन फंड स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी अंशदान के भुगतान से संबंधित प्रश्न बिहार विधानसभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं।

    इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बकाया सरकारी अंशदान का भुगतान किया जा रहा है या नहीं, संबंधी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार विधानसभा को ससमय उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।