Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Teacher Transfer: बिहार शिक्षकों के तबादले पर बड़ा अपडेट, 22 हजार से अधिक को प्रखंड आवंटित

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:21 AM (IST)

    बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया तेज हो गई है। 31 दिसंबर तक नालंदा को छोड़कर सभी जिलों में पात्र शिक्षकों को प ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में 31 दिसंबर तक नालंदा को छोड़कर सभी जिलों में पात्र शिक्षकों को प्रखंडों का आवंटन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी तक स्कूल आवंटन की समय सीमा निर्धारित कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कैमूर, कटिहार, सुपौल और किशनगंज आदि जिलों ने प्रखंड आवंटन के बाद स्कूल आवंटन की कवायद शुरू की है। यह सक्रियता ई-शिक्षा कोष के माध्यम से है।

    मालूम हो कि अंतरजिला तबादले के लिए 41689 आवेदन आए थे। इसमें 27171 शिक्षकों को जिला आवंटित किए गए थे। इसमें 22928 शिक्षकों ने प्रखंडों का विकल्प दिया। इसमें से लगभग सभी शिक्षकों को आवंटन किया जा चुका है।

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना क्षेत्र में बाइक में पेट्रोल भराकर नून का चौराहा स्थित घर लौटने के दौरान राहुल कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का मार गिरा बाइक लेकर फरार हो गए।

    राहुल ने अगमकुआं थाना पुलिस को बताया कि वह बाइक में पेट्राेल भराकर खाजेकलां थाना क्षेत्र के नून का चौराहा लौट रहा था। इसी क्रम में शीतला माता मंदिर ऊपरी सेतु पर एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने बाइक में सीधे टक्कर मारकर गिराया।

    वह संभल कर उठ ही रहे थे। इसी दौरान तीन में एक बदमाश तेजी से बाइक उठा कर तेजी से भाग निकला। अगमकुआं थाना की पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी के बाद मामले की छानबीन की जा रही है।