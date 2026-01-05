जागरण संवाददाता, पटना। Bihar STET Results: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कुल 2,56,301 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें 1,04,167 महिला और 1,52,134 पुरुष हैं। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 1,78,407 महिला एवं 2,63,807 पुरुष थे। इस प्रकार कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 57.96 प्रतिशत रहा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी परिणाम समिति की वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक किया गया था। पेपर-1 (कक्षा 9-10 के शिक्षक पात्रता परीक्षा) में कुल 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 1,07,229 महिला और 1,39,186 पुरुष थे।

इस पेपर में 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें महिला और पुरुष दोनों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। पेपर-1 की कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 62.56 प्रतिशत रहा। इसमें समिति द्वारा कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर-2 (कक्षा 11-12 के शिक्षक पात्रता परीक्षा) में कुल 1,95,799 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 71,178 महिला एवं 1,24,621 पुरुष अभ्यर्थी थे। इस पेपर में 1,02,156 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पेपर-2 का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 52.17 प्रतिशत रहा। इस परीक्षा में कुल 29 विषयों की सीबीटी परीक्षा ली गई थी। सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत कटऑफ एसटीइटी 2025 के लिए कटऑफ का निर्धारण किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत तथा महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 40 प्रतिशत उत्‍तीर्णांक निर्धारित थे।