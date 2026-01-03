जागरण संवाददाता, पटना। Bihar STET Results: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) द्वारा एसटीईटी का रिजल्ट सोमवार (पांच जनवरी) को जारी किया जाएगा।

परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। सोमवार को इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।

एसटीईटी की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के नौ जिलों में बने केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की गई थी।

दो पेपर की हुई थी परीक्षा

परीक्षा दो पेपर के लिए आयोजित की गई, माध्यमिक स्तर के लिए पेपर-1 और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर-2 का आयोजन हुआ था।

परीक्षा संचालित करने केक लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर जिले में केंद्र बनाए गए थे।

परीक्षा की उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी। उसमें बड़ी संख्या में आपत्ति आई थी। इसी वजह से रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही थी।

डीपीएड के लिए पंजीयन पांच जनवरी से