बिहार में सचिवालय की सुरक्षा होगी मजबूत, सभी भवनों में लगेंगे कैमरे; खर्च होंगे 29 करोड़

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    बिहार के सचिवालयों और प्रमुख सरकारी भवनों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है, जिस पर लगभग 29.23 करोड़ रुपये खर्च ह ...और पढ़ें

    सचिवालय की सुरक्षा होगी मजबूत। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब सचिवालय में आने-जाने वालों पर कैमरे की नजर रहेगी। पुरानी और नई सचिवालय के साथ अन्य प्रमुख सरकारी भवनों के गलियारे से लेकर पूरे परिसर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

    गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जिन सरकारी भवनों में कैमरे लगाए जाने हैं, उनमें पुरानी सचिवालय, अधिवेश भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन और विश्वेश्वरैया भवन शामिल है।

    इस पर करीब 29 करोड़ 23 लाख 83 हजार की राशि खर्च की जाएगी। फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 करोड़ 57 लाख 56 हजार की राशि खर्च करने के लिए दी गई है।

    विभागीय जानकारी के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा जहां सीसीटीवी के फुटेज देखे जा सकेंगे। इसके लिए हर भवन में एक कमरा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

    176 नवसृजित थानों में भी लगेंगे कैमरे

    राज्य के पुराने पुलिस थानों में कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। अब नवसृजित थानों में कैमरे लगाने की योजना पर काम शुरू हुआ है।

    गृह विभाग के अनुसार, राज्य के 1212 थानों को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित कर दिया गया है। इन थानों के अगले पांच साल के रखरखाव के साथ नए बने 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 280 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।