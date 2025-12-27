बिहार में सचिवालय की सुरक्षा होगी मजबूत, सभी भवनों में लगेंगे कैमरे; खर्च होंगे 29 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब सचिवालय में आने-जाने वालों पर कैमरे की नजर रहेगी। पुरानी और नई सचिवालय के साथ अन्य प्रमुख सरकारी भवनों के गलियारे से लेकर पूरे परिसर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जिन सरकारी भवनों में कैमरे लगाए जाने हैं, उनमें पुरानी सचिवालय, अधिवेश भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन और विश्वेश्वरैया भवन शामिल है।

इस पर करीब 29 करोड़ 23 लाख 83 हजार की राशि खर्च की जाएगी। फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 करोड़ 57 लाख 56 हजार की राशि खर्च करने के लिए दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा जहां सीसीटीवी के फुटेज देखे जा सकेंगे। इसके लिए हर भवन में एक कमरा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।