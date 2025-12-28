बिहार में 1 करोड़ 70 लाख स्कूली बच्चों का डाटा यू-डायस पर होगा अपलोड, विभाग ने दी डेडलाइन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1 करोड़ 70 लाख 56 हजार 193 छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत डाटा यू-डायस पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपलोड करना अनिवार्य है।

इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपी) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को निर्देश दिया है। समीक्षा में अभी भी 5 लाख 93 हजार 845 बच्चों की इंट्री पोर्टल पर नहीं हुई है।

निर्देश में कहा गया है कि जिन छात्र-छात्राओं और शिक्षकों समेत अन्य सभी आंकड़े पूरा नहीं किया है, उसे पूरा करना आवश्यक है।

बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने अपने निर्देश में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने यू-डायस 2025-26 के आंकड़ों की इंट्री (प्रविष्टि) की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है।

समीक्षा में पाया गया है कि यू डायस 2025-26 में नामांकित विद्यालयों और यू-डायस 2024-25 में नामांकित विद्यार्थियों के आंकड़ों में 5 लाख 93 हजार 845 बच्चों की इंट्री कम हुई है।

2024-25 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1 करोड़ 70 लाख 56 हजार 193 विद्यार्थियों में मात्र एक करोड़ 64 लाख 62 हजार 348 विद्यार्थियों का ही नामांकन यू डायस पर प्रदर्शित हो रहा है।

ऐसे में इन बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष राशि आवंटन नहीं की जाएगी, जिस कारण ये बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ वंचित रह जाएंगे। योजना की राशि से बच्चों के वंचित होने की जबावदेही डीईओ और डीपीओ की होगी।