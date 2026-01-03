Language
    बिहार के सरकारी स्कूल बनेंगे हाईटेक, ICT लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना के निर्देश जारी 

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आइसीटी लैब की स्थापना। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,277 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आइसीटी लैब की स्थापना होगी। वहीं 6,113 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य फरवरी में पूरा होने की उम्मीद है। इन स्मार्ट क्लास में नये शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी।

    इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नवाचार शुरू किए गए हैं। इसके तहत इंटीग्रेटेड साइंस लैब स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने सभी जिलों को ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

    शिक्षा विभाग के मुताबिक डिजिटल पहल के तहत राज्य के 1,987 सरकारी विद्यालयों में आइसीटी लैब संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 1,203 विद्यालय प्रारंभिक एवं 784 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। जबकि, राज्य के 2,739 प्रारंभिक विद्यालयों में 5,478 स्मार्ट क्लास चल रहे हैं।

    वर्ष 2024-25 में 4,621 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना की गयी है। इनमें से 4,563 विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष 3,991 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना के लिए सामग्रियों की आपूर्ति हो चुकी है। इनमें से 1,529 विद्यालयों में लैब अधिष्ठापन का कार्य पूरा हो चुका है। 76 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लैब एवं रोबोटिक्स की स्थापना की गयी है।

    वर्ष 2025-26 में 3,478 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिजिक्स लैब, 3,508 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केमेस्ट्री लैब एवं 3,478 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोलाजी लैब की स्थापना एवं संचालन के लिए भवन निर्माण के साथ लैब विकसित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

    वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1,61,138 टैबलेट का वितरण किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना का रियल-टाइम डिजिटल अनुश्रवण प्रारंभ किये जाने की योजना है। नये वित्तीय वर्ष में शेष सरकारी विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी।