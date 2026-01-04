बिहार में बालू तस्करी पर लगेगी लगाम! GPS से लैस वाहनों से ढोया जाएगा बालू, पहले से तय होंगे रूट 

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब बालू का परिवहन जीपीएस लगे वाहनों से होगा। यही नहीं, वाहनों का रूट भी पहले से तय किया जाएगा, ताकि जीपीएस के जरिए नजर रखी जा सके कि वाहन निर्धारित रूट पर चल रहे हैं या नहीं। खान व भूतत्व विभाग ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बालू घाटों से बालू लेकर जाने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य रूप से लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। बालू लदे वाहन तय रूटों से गुजर रहे हैं या रास्ता बदल लिया है, इसकी जानकारी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से निगरानी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम को मिलती रहे।