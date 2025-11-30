Bihar Sand Mining: बिहार के 5 जिलों में होगी बालू घाटों की नीलामी, सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के प्रत्येक जिलों में निर्माण कार्यो में बालू की पर्याप्त उपलब्धता रहे और बालू का संकट न हो सरकार इसके लिए प्रयासरत है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश के पांच जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए वैसे जिले जहां घाटों का बंदोबस्त नहीं हुआ है उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर बंदोबस्त की पहल की है।

खान एवं भू-तत्व विभाग के अनुसार प्रदेश के पांच जिले पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज के साथ ही सुपौल में बालू घाटों की बंदोबस्त की गति काफी धीमी है। सरकार के स्तर पर बालू घाटों का प्रबंधन न होने की वजह से ऐसे घाटों पर बालू माफिया सक्रिय हो जाते हैं और अवैध तरीके से नदियों से बालू का व्यापक खनन करते हैं। माफिया की ऐसी गतिविधियों से सरकार को काफी राजस्व का नुकसान उठाना होता है।